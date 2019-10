V Ljubljani do konca meseca zaprta Letališka cesta pri krožišču z Bratislavsko

Ljubljana, 17. oktobra - V Ljubljani bo zaradi del do predvidoma 30. oktobra zaprta Letališča cesta pri krožišču z Bratislavsko. Kot so sporočili iz Mestne občine Ljubljana, je obvoz možen po Bratislavski in Leskoškovi cesti.

Občina namerava rekonstruirati Letališko cesto na odseku med Bratislavsko cesto in vzhodno obvoznico. Gre za zadnji odsek vpadnice, ki ga občina še ni preuredila v štiripasovnico. Občina je z javnim naročilom za izvajalca tega projekta izbrala družbi PZG in Prenova-Gradbenik, pogodba pa je vredna slabih 6,5 milijona evrov skupaj z DDV.

Gre za del od več kot sto milijonov evrov vrednih naložb, ki so v prihodnjih letih načrtovane v BTC. Mestna občina Ljubljana, direkcija za infrastrukturo in Dars so marca 2017 zato podpisali sporazum, s katerim so se zavezali k nadgradnji tamkajšnjega cestnega omrežja, da bi to lahko preneslo pričakovan dodaten promet.

Med večjimi in težje pričakovanimi naložbami na območju BTC je sicer trgovina Ikea. Prav danes bodo položili temeljni kamen za začetek gradnje, ki bo predvidoma trajala leto dni.