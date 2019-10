Policisti v primeru smrti 32-letnika preiskujejo uboj

Ljubljana, 17. oktobra - Policija preiskuje okoliščine smrt 32-letnika, ki so ga avgusta iskali kot pogrešanega in nekaj dni kasneje našli mrtvega. Sprva naj bi policisti sklepali, da gre za samomor, zdaj sumijo, da je 32-letnik umrl v sumljivih okoliščinah, danes poročata Delo in Slovenske novice.