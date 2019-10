V Ljubljani zaradi puščanja plina evakuirali 300 stanovalcev

Ljubljana, 17. oktobra - V Brilejevi ulici v Ljubljani je v sredo okoli 20. ure puščal plin. Gasilci so iz dveh stanovanjskih blokov evakuirali približno 300 stanovalcev in zaprli del Celovške ceste. Po do sedaj znanih podatkih ni bil nihče poškodovan oz. stanovalci niso potrebovali zdravniške pomoči, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana.