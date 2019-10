Ljubljana, 17. oktobra - V Brilejevi ulici v Ljubljani je v sredo okoli 20. ure puščal plin. Poklicni in prostovoljni gasilci so iz dveh stanovanjskih blokov evakuirali približno 300 stanovalcev in zaprli del Celovške ceste. Na kraju so bili tudi dežurni delavci Energetike Ljubljana, ki so zaprli plinske ventile in odpravili puščanje plina, poroča center za obveščanje.