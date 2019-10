Evropske borze neenotno; dražja nafta in evro

London/Frankfurt/Pariz, 16. oktobra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes gibali neenotno. V ospredju so pogovori med EU in Londonom o brexitu, ki jih je glavni evropski pogajalec za brexit Michel Barnie ocenil za konstruktivne, a dodal, da je treba rešiti še nekaj pomembnih težav, preden bo lahko sklenjen dogovor.