Napovedanih protestnih zapor cest v Ljubljani v četrtek ne bo

Ljubljana, 16. oktobra - Organizatorji protesta Rešimo Slovenijo v četrtek ne bodo zaprli mestnih vpadnic ali cest do vladnega poslopja. Kot so sporočili iz SLS, se je organizacijski odbor po celoviti obravnavi razmer v zvezi s Sovo in drugimi vsebinami, izpostavljenimi na shodu minuli četrtek, odločil, da aktivnosti tokrat ne bo organiziral.