Na konvenciji Katedrale svobode opozorili na nedopustno državno omejevanje zasebne pobude

Ljubljana, 16. oktobra - Državni organi z birokracijo in šikanoznim obnašanjem v veliki meri omejujejo vsakršno zasebno dejavnost v državi. Temu se je treba upreti s sodnimi in drugimi pravnimi sredstvi, ki jih zagotavljata ustava in zakonodaja, so ugotavljali udeleženci današnje konvencije, ki jo je v Ljubljani pripravila Katedrala svobode.