Sindikat in društvo novinarjev pozvala poslovodstvo Dela k poštenemu socialnemu dialogu

Ljubljana, 16. oktobra - Sindikat in društvo novinarjev Slovenije ob napovedanem kolektivnem odpuščanju zaposlenih na Delu poslovodstvo te medijske hiše pozivata k poštenemu socialnemu dialogu ter ohranitvi kritičnega in kakovostnega novinarstva. Lastnika in upravo Dela vnaprej pozivata tudi k spoštovanju delovnopravne zakonodaje.