Newyorške borze uvodoma s padci

New York, 16. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje začeli s padci. Vlagatelji spremljajo pogajanja med EU in Veliko Britanijo o brexitu. Glavni evropski pogajalec za brexit Michel Barnier je danes povedal, da je treba rešiti še nekaj pomembnih težav, preden bo lahko sklenjen dogovor o brexitu.