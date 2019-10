Židan pričakuje razjasnitev zadev v zvezi s pristojnostmi Knovsa

Ljubljana, 16. oktobra - Predsednik DZ Dejan Židan se je v času napetosti med Sovo in komisijo DZ za nadzor obveščevalno-varnostnih služb (Knovs) zavzel za razjasnitev dilem o pristojnosti komisije. Ne želi se izreči, ali kadrovanje na Sovi sodi v to pristojnost, če prihaja do različnih razlag, pa je treba vprašati ustavno sodišče in morda spremeniti zakonodajo, meni.