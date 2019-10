Letošnja naj termalna kopališča so Aqualuna, Terme Vivat in Terme Paradiso

Rače, 16. oktobra - Zmagovalci letošnjega 29. izbora Naj kopališče v kategoriji velikih, srednjih in malih termalnih kopališč so Aqualuna v Termah Olimia, Terme Vivat in Terme Paradiso. V akciji je tudi letos sodelovalo 84 kopališč iz vse Slovenije, nagrade pa so podelili še v kategoriji naravno, letno in pokrito bazensko kopališče.