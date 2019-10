Olimpijski maraton in hitra hoja iz Tokia v Sapporo

Tokio, 16. oktobra - Mednarodni olimpijski komite (Mok) resno razmišlja, da bi preizkušnje v maratonu in hitri hoji na poletnih olimpijskih igrah, ki bodo v deželi vzhajajočega sonca med 24. julijem in 9. avgustom 2020, iz Tokia prestavil v Sapporo. Tam bodo namreč temperature nižje vsaj za pet do šest stopinj Celzija.