Okrogla miza ob mednarodnem dnevu slovarjev: Jezikoslovci si želijo veliko raznovrstnih slovarjev

Ljubljana, 16. oktobra - Na Vodnikovi domačiji je ob mednarodnem dnevu slovarjev potekla okrogla miza o slovarjih in slovaropisju, na kateri so raziskovalci Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in drugi jezikoslovci govorili o slovarjih, pa tudi o prihodnosti in demokratizaciji jezika. Vsi si v prihodnosti želijo čim več raznovrstnih slovarjev.