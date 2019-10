Na Ptuju odprli zadnji jekleni poligon letos

Ptuj, 16. oktobra - Olimpijski komite Slovenije, skupina SIJ in lokalna skupnost so danes na Ptuju odprli zadnji jekleni poligon v letošnjem letu. Ta se nahaja v športnem parku Grajena. Skupina SIJ in OKS sta ob tem podpisala dogovor za postavitev še devetih jeklenih poligonov. Do konca leta 2022 jih bo po Sloveniji 20.