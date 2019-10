Hofer: Spremembe v smučarskih skokih prinesle želene rezultate

Anterselva, 16. oktobra - Smučarski skoki so v zadnjih letih doživeli veliko sprememb pri opremi, določanju indeksa telesne teže in dolžine smuči, upoštevanja vetra pri končni oceni ... Tekmovalni direktor Mednarodne smučarske zveze za smučarske skoke Walter Hofer je danes v Anterselvi potrdil, da so spremembe prinesle želene rezultate.