Britanski Sky News uvaja kanal za vse, naveličane brexita

London, 16. oktobra - V ponudbi britanske televizije Sky News bo od danes tudi povsem nov kanal z novicami, med katerimi ne bo niti ene posvečene brexitu. Namenjen je vsem gledalcem, ki so po treh letih nenehnega poročanja o poteku pogajanj med EU in Združenim kraljestvom, naveličani s tem povezanih novic in so se zato celo začeli izogibati informativnim programom.