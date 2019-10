Do povečanja vrednosti izvoza prek tržnih niš in prilagajanja kupcem

Ljubljana, 16. oktobra - Za krepitev dodane vrednosti slovenskega izvoza morajo podjetja iskati tržne niše in perspektivne trge ter se znati osredotočiti na kupca. Pomaga lahko podpora blagovne znamke države, ključnega pomena ob vsem tem pa so kadri, so poudarili sodelujoči na konferenci Izvozniki 2019. Slovenija ima po njihovem mnenju še precej neizkoriščenega potenciala.