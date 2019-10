Išče se bas kitara Paula McCartneyja

Nürnberg, 17. oktobra - V Nemčiji so 50 let po izginotju sprožili iskanje bas kitare, na katero je igral član nekdanjih Beatlesov Paul McCartney. McCartney je glasbilo znamke Höfner 500/1 kupil leta 1961 v trgovini v Hamburgu in nanjo igral dve leti, med drugim pri snemanju prvih dveh albumov skupine, poroča nemška tiskovna agencija dpa.