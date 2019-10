Policija ovadila 17 oseb iz množičnega pretepa v soboški bolnišnici

Murska Sobota, 16. oktobra - Policisti bodo ovadili 17 oseb, starih med 29 in 59 let, ki so 19. septembra sodelovale v množičnem pretepu v soboški bolnišnici. 11 pretepačev so obdolžili kaznivega dejanja nasilništva, za kar je predpisan zapor od enega do treh let, je danes povedal komandir policijske postaje Murska Sobota Tomislav Habulin.