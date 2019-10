Policisti aretirali štiri bolgarske navijače, ki so žalili Angleže

Sofija, 16. oktobra - Bolgarska policija je zelo resno pristopila k preiskavi incidenta, ki se je zgodil na tekmi med Bolgarijo in Anglijo, na kateri so domači navijači žalili temnopolte gostujoče igralce. Policisti so že identificirali in aretirali štiri izgrednike, išče pa še preostale.