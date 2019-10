V nastajanju je integralni slovenski prevod Tisoč in ene noči

Ljubljana, 16. oktobra - Pri založbi Maks Viktor že poldrugo leto potekajo priprave na izdajo integralnega slovenskega prevoda Tisoč in ene noči iz arabskega jezika. Nalogo so zaupali Mohsenu Alhadyju in Margit P. Alhady, ki sta nedavno prevedla Koran. Pri založbi pričakujejo, da bo eno najobsežnejših del svetovne literature v slovenščini na voljo čez tri leta.