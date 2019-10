Pri obravnavi bolnikov z bolečino v hrbtu dobre rezultate prinesla triažna fizioterapija

Ljubljana, 16. oktobra - Uvedba triažne fizioterapije pri zdravstveni obravnavi bolnikov z bolečinami v hrbtu je uspela zmanjšati število napotitev k specialistom in izboljšala učinek terapije, so pokazali rezultati pilotnega projekta Bolečina v hrbtu, ki so jih predstavili danes. Namen projekta je med drugim zmanjšati zdravstvene in finančne posledice bremena te bolezni.