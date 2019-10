Ljubljanska borza uvodoma s pretežno negativnimi gibanji

Ljubljana, 16. oktobra - Ljubljanska borza je v uvodnem delu današnjega trgovanja v znamenju pretežno negativnih gibanj. Indeks blue chipov SBI TOP se je do 11.15 znižal za 0,12 odstotka. Navzdol ga potiskajo delnice Luke Koper, Krke in Save Re. Za vlagatelje so najbolj zanimive delnice Krke in Telekoma Slovenija.