Zagreb/Reka, 16. oktobra - S križevega pota ob katoliškem svetišču na Trsatu na Reki so prejšnji teden nepridipravi ukradli tri bronaste kipe, ki so vredni nekaj več kot deset tisoč evrov. Reška policija je danes sporočila, da preiskava še poteka in da intenzivno iščejo storilce.