Tuji turisti spomladi v Sloveniji dnevno zapravili 178 evrov

Ljubljana, 16. oktobra - V spomladanski turistični sezoni so bili med tujimi turisti najbolj priljubljeni hoteli. V njih so namreč po podatkih statističnega urada bivali štirje od petih tujih turistov, ki so aprila in maja obiskali Slovenijo. Tujci so zapravili povprečno 178 evrov dnevno, največ gosti iz neevropskih držav. Ti so denarnice dnevno olajšali za 264 evrov.