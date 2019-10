Zajc v Budimpešti o pomenu vode

Budimpešta, 16. oktobra - Minister za okolje in prostor Simon Zajc se v Budimpešti udeležuje tretjega mednarodnega vodnega vrha, katerega osrednja tema je Preprečimo vodno krizo. Minister je v razpravi o vodni krizi in ekonomsko smotrnem vedenju poudaril, da je Slovenija z vodo bogata država, ki se zaveda pomena vode, zato je tudi pravico do pitne vode zapisala v ustavo.