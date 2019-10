Bahrain-Merida predstavila šest novih okrepitev

Manama, 16. oktobra - Kolesarsko moštvo Bahrain-Merida, za katero bodo tudi v prihodnje dirkali Matej Mohorič, Luka Pibernik, Grega Bole, Domen Novak in Jan Tratnik, je sporočilo imena šestih novih kolesarjev za sezono 2020. To so Španca Pello Bilbao in Rafael Valls, Italijan Eros Capecchi, Avstrijec Marco Haller, Britanec Scott Davies ter Nizozemec Kevin Inkelaar.