Evropske borze uvodoma s padci

London/Frankfurt/Pariz, 16. oktobra - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so današnje trgovanje začeli s padci. Vlagatelji so pozorni na nadaljevanje pogajanj EU in Velike Britanije o brexitu. London naj bi v torek nekoliko popustil pri vprašanju irske meje, vendar so iz Downing Streeta sporočili, da delo še ni končano.