V Novem mestu razstava Izven konteksta slikarke Urške Rednak

Novo mesto, 16. oktobra - V galeriji Simulaker v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo Izven konteksta ljubljanske akademske slikarke Urške Rednak. Ta se bo predstavila z novim, osveženim in izčiščenim ciklom slikarskih del, s katerimi združuje besedilo in podobo tako, da ju oddeli od balasta. Razstava bo na ogled do 9. novembra.