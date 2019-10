Lowry podaljšal s prvaki

Los Angeles, 16. oktobra - Prvaki severnoameriške profesionalne košarkarske lige NBA, ekipa Toronto Raptors, bodo še nekaj časa lahko računali na usluge Kyla Lowryja. Ta je še za eno leto podaljšal pogodbo z njimi, kot so sporočili iz kluba, sta strani uskladili želje in se dogovorili za sodelovanje do konca sezone 2020/21.