Vreme: Danes dopoldne bodo padavine ponehale tudi v vzhodnih krajih, prevladovalo bo sončno vreme

Ljubljana, 16. oktobra - Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 22 stopinj Celzija. V četrtek zjutraj in dopoldne bo na zahodu delno jasno, drugod se bo zadrževala nizka oblačnost. Popoldne se bo delno zjasnilo, zlasti na Notranjskem in severnem Primorskem pa se bo oblačnost povečala, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.