Cene nafte blizu izhodišča

Singapur, 16. oktobra - Cene nafte se v današnjem azijskem trgovanju niso veliko odmaknile od izhodišča, od začetka tedna pa so zabeležile približno triodstoten padec. Analitiki pravijo, da sta razloga za to dva: slabši gospodarski obeti na svetovni ravni in pomisleki glede možnosti trgovinskega dogovora med ZDA in Kitajsko.