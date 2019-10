Maročana nezakonito čez mejo in z ukradenim vozilom v odbojno ograjo

Litija, 16. oktobra - Voznik osebnega vozila s sopotnikom je danes nekaj po 4. uri med Litijo in Zagorjem zaradi neprilagojene hitrosti trčil v odbojno ograjo. Policisti so ugotovili, da je bilo vozilo pred tem odtujeno na območju Policijske uprave Novo Mesto. Osumljenca sta Maročana, ki sta nezakonito prestopila državno mejo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.