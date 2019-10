Sodba Hromadžićevi za smrt sestre dvojčice pred višjimi sodniki

Maribor, 16. oktobra - Na prvostopenjsko sodbo za Mediho Hromadžić, obsojeno na 20 let zapora za uboj sestre dvojčice in poskus uboja matere marca lani, sta se pritožila tako obramba kot tožilstvo. Tožilstvo je na današnji pritožbeni seji na mariborskem višjem sodišču vztrajalo, da je šlo v tem primeru za umor in poskus umora, obramba pa govori o uboju na mah.