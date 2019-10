Los Angeles, 16. oktobra - Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL izgubili proti Carolini Hurricanes z 0:2. Za zmago moštva, ki domuje v Raleighu, sta zadela Martin Nečas v drugi tretjini in Teuvo Teravainen ob izteku tretje. Slovenski zvezdnik Anže Kopitar in soigralci v ekipi Los Angelesa so izgubili tretjič po vrsti in četrtič v sezoni.