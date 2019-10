Združeni narodi uradno končali mirovno operacijo na Haitiju

Port-au-Prince, 16. oktobra - Združeni narodi so po 15 letih v torek uradno končali mirovno operacijo na Haitiju, ki so jo začeli leta 2004 po strmoglavljenju predsednika Jeana Bertranda Aristideja. Misija je včasih bolj škodila kot pomagala, vendar so v ZN prepričani, da je skupni izkupiček pozitiven.