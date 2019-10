Delo v obsežnejše razreševanje presežnih delavcev

Ljubljana, 15. oktobra - Poslovodstvo družbe Delo je reprezentativnima sindikatoma v družbi in predsednici sveta delavcev v posvetovanje predložilo predlog programa za razreševanje presežnih delavcev. Kot so zapisali v družbi, trenutne razmere, med katerimi so izpostavili zniževanje tiskanih naklad in ohlajanje gospodarstva, zahtevajo prilagajanje strategij medijev.