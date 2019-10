Na bolgarski zvezi še policijska preiskava

Sofija, 15. oktobra - Potem ko je danes bolgarska nogometna zveza ostala brez predsednika Borislava Mihajlova, ki je odstopil po političnih pritiskih zaradi navijaškega incidenta z rasističnim ozadjem na tekmi med Bolgarijo in Anglijo, so danes prostore zveze obiskali še kriminalisti in policisti. Za zdaj ni znano, ali je policijska preiskava povezana z incidentom.