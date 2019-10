Cerar za dialog med Barcelono in Madridom ter iskanje rešitve na miroljuben način

Luxembourg, 15. oktobra - Zunanji minister Miro Cerar se je danes ponovno odzval na najnovejše dogajanje v Kataloniji in se zavzel za dialog o ureditvi odnosov med vlado v Madridu in katalonsko vlado ter iskanje rešitev na miroljuben način. Zaporne kazni, na katere so bili v ponedeljek obsojeni nekateri katalonski voditelji, je ocenil kot stroge in visoke.