Finance o učinkih omejevanja povišanja najemnin (16. 10.)

Ljubljana, 15. oktobra - Simona Toplak v komentarju Več stanovanj ali več kmetijske zemlje v mestih piše o učinkih omejevanja povišanja najemnin in med drugim izpostavlja primer San Francisca, kjer se je zaradi kapic na najemnine ponudba najemnih stanovanj močno zmanjšala, tista, ki so ostala, pa so se podražila.