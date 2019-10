Umrl je lutkovni ustvarjalec Peter Dougan

Ljubljana, 15. oktobra - V 85. letu starosti je umrl slovenski lutkovni ustvarjalec Peter Dougan, so sporočili iz Lutkovnega gledališča Ljubljana (LGL). Dougan je bil od leta 1956 stalni član ansambla LGL. Sodelavci so ga opisovali kot izjemnega animatorja, ki je v animacijo "intuitivno vlival najbolj pretanjena čustva in vsako lutko obvladoval do perfekcije".