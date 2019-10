Nižja obrestna mera in trgovinska vojna poskrbeli za neenotne rezultate ameriških bank

New York, 15. oktobra - Trojica velikih ameriških bank - Citigroup, Goldman Sachs in Wells Fargo - je tretje četrtletje zaključila z neenotnimi poslovnimi izidi. Medtem ko je Citigroup zabeležila rast dobička, sta drugi dve banki poslovali slabše. Analitiki menijo, da sta poslovanje precej zaznamovali nižja ključna obrestna mera in trgovinska vojna s Kitajsko.