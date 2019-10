Na sojenju Jelenu ponovno zaslišali tri že obsojene

Celje, 15. oktobra - Na sojenju 29-letnemu Velenjčanu Anžetu Jelenu zaradi domnevne vpletenosti v nasilne rope pri premožnejših družinah na Celjskem, so danes na celjskem okrožnem sodišču ponovno zaslišali tri že obsojene člane kriminalne združbe. Aleksander Levec, ki je obsojen na devet let in deset mesecev, je ponovno zatrdil, da je bil prav Jelen organizator ropov.