VS ZN v sredo znova o turški ofenzivi v Siriji

New York, 15. oktobra - Varnostni svet Združenih narodov bo v sredo za zaprtimi vrati znova razpravljal o turški ofenzivi v Siriji, so danes povedali diplomati. Zasedanje so zahtevale evropske članice 15-članskega sveta, Belgija, Nemčija, Francija, Poljska in Velika Britanija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.