Čeferin: Zveze same se ne morejo boriti proti rasizmu

Nyon, 15. oktobra - Na sinočnje dogodke na kvalifikacijski tekmi za Euro 2020 med Bolgarijo in Anglijo, ki so jo zasenčili rasistični izgredi domačih navijačev, se je danes odzval tudi predsednik krovne zveze Uefe Aleksander Čeferin. Poudaril je, da se proti temu zlu v športu zveze ne morejo boriti same, ampak za to potrebujejo sodelovanje politike.