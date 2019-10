Indeks SBI TOP končal nekoliko pod izhodiščem

Ljubljana, 15. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP na Ljubljanski borzi je danes izgubil 0,09 odstotka in se ustavil pri 871,40 točke. Vlagatelji so ustvarili 1,15 milijona evrov prometa, več kot polovico s Krkinimi delnicami. Med prometnejšimi so bile tudi delnice Telekoma Slovenije, s katerimi je bil sklenjen tudi 190.000 evrov vreden posel s svežnjem.