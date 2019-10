V Avstriji zavrnjeni prosilec za azil zabodel kmeta in hudo ranil svetovalca

Linz, 15. oktobra - 33-letni prosilec za azil iz Afganistana je v Avstriji v ponedeljek v azilnem domu z nožem ranil enega od tamkajšnjih svetovalcev, nato pa na begu z nožem do smrti zabodel kmeta in ukradel avto. Motiv za njegovo dejanje še ni znan, je pa avstrijska policija danes sporočila, da so avstrijski organi zavrnili njegovo prošnjo za azil.