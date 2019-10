Banka Slovenije: Povečanje makroekonomskih tveganj zahteva previdnost pri vodenju fiskalne politike

Ljubljana, 15. oktobra - Zaostrene razmere v mednarodnem okolju so začele opazneje vplivati na slovensko gospodarstvo. Povečala so se makroekonomska tveganja, kar zahteva previdnost pri načrtovanju in vodenju fiskalne politike, tudi v sklopu priprave proračunov za leti 2020 in 2021 ter drugih fiskalnih ukrepov, so ocenili v Banki Slovenije.