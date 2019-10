V Ajdovščini razstava o 50. letih prijateljstva med Pilonom in Jakcem

Ajdovščina, 18. oktobra - Slikarja Veno Pilon in Božidar Jakac sta v Jakopičevem paviljonu v Ljubljani leta 1919 prvikrat skupaj razstavljala svoja zgodnja dela. Prijateljstvo sta gojila vse življenje, zato so ob 120-letnici rojstva in 30-letnici smrti Božidarja Jakca v Pilonovi galeriji v Ajdovščini ponovno postavili razstavo njunih del. Razstavo odpirajo danes ob 19. uri.