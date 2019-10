Tretjina mlajših otrok po svetu podhranjena ali s prekomerno težo

New York, 15. oktobra - Približno 200 milijonov otrok, mlajših od pet let, po vsem svetu ima zdravstvene težave zaradi napačne prehrane - vsaj eden od treh je bodisi podhranjen bodisi ima prekomerno telesno težo, ugotavlja danes v New Yorku predstavljeno poročilo Sklada ZN za otroke (Unicef).